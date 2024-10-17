«Лидирующее место»: Лихачев о мировом влиянии БРИКС

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Объем ВВП объединения уже превысил объем ВВП стран «Большой семерки».

Некоторое время спустя БРИКС будет обладать 70% генерирующих мощностей всей атомной энергетики Земли. С таким заявлением выступил глава «Росатома» Алексей Лихачев в ходе встречи представителей атомных организаций стран БРИКС.

«БРИКС как объединение на сегодняшний день занимает, наверное, лидирующее место по своему влиянию как в политическом, так и в экономическом аспекте нашей жизни», — прокомментировал текущее положение дел Лихачев.

Он также отметил, что суммарный объем ВВП БРИКС уже превысил объем ВВП G7, ну и в ближайшие годы, конечно же, превысит и половину ВВП всей нашей планеты, отметил глава «Росатома».

«В ближайшие десятилетия БРИКС станет крупнейшим и потребителем, и производителем электроэнергии на планете. В части атомных компетенций на сегодняшний день только на территории стран уже входящих в БРИКС расположена примерно треть генерирующих мощностей, а строится 70%», — заключил глава госкорпорации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что БРИКС становится одним из крупнейших мировых объединений, в которое входят страны с наибольшим населением, ВВП и запасами природных ресурсов.