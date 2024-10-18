Выключить «сломанный» ген: в Москве обсудили редактирование генома человека

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Дилемма на грани естественных наук и философии. Редактируя клетки, делая их лучше, ученые ускоряют эволюцию.

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Технологии синтетической биологии для дилетанта, словно из области научной фантастики. Ученые уже могут создавать полностью искусственные бактерии. Редактировать вирусы. Живые клетки. Заставлять микробов быть полезными для человека. Но есть нюансы этического плана.

«Вопрос, можем ли мы так, ну скажем, играть вот в этого понимающего человека, практически Бога, который создает жизнь. Можем ли мы относиться к ДНК, которая является родоначальницей всех искомых нами функций как просто к последовательности молекул. Можем ли мы позволить себе создать организм, функции которого нам бывает сложно оценить, на будущее. Ближайшее будущее или дальнейшее будущее», — заявила ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова.

Дилемма на грани естественных наук и философии. Редактируя клетки, делая их лучше, ученые ускоряют эволюцию.

«Генетика человека — это то, что в значительной степени сопряжено с этическими вопросами. Фактически это наш код, который является нашим индивидуальным вопросом о том, насколько мы можем его раскрывать. Вопрос достаточно важный. А вообще, нужно ли его раскрывать до конца?» — заявил завкафедрой биохимии РУДН Вадим Покровский.

Практическая польза новых знаний неоценима. Например, в медицине. МРНК-вакцины, которые особенно стали популярны во время пандемии, как раз продукт синтетической биологии. В них нет живого или убитого вируса. Все создано ДНК-инженерами.

«Мы уже можем, скажем, менять код ДНК. Мы уже можем даже использовать в нашей ДНК те основания, то есть те структурные элементы, которые природа не использует. То же самое мы можем делать в белках, из этого мы можем делать такие и органы, и ткани, и клетки, которых в природе нет», — рассказал профессор биологического факультета МГУ имени Ломоносова Петр Каменский.

Возможности фантастические. Одна из самых популярных технологий — CRISPR. Молекулярные ножницы. Можно вырезать информацию о вирусе. Выключать «сломанные» гены. В перспективе можно лечить целый спектр врожденных заболеваний.

Наука меняет представление о медицине. Уже сейчас можно говорить, что рак — это индивидуальное генетическое заболевание. При правильной диагностике подбирать лечение тоже можно индивидуально. С помощью генетического профиля пациента.

Не только медицина. Синтетическая биология улучшит жизнь в разных сферах. Например, в сельском хозяйстве. Животным нужен корм, богатый витаминами и аминокислотами.

«Мы научимся получать микроорганизмы, которые продуцируют много аминокислот. Это существенно удешевит их производство и, соответственно, удешевит стоимость корма, и таким образом на сельское хозяйство это окажет самый непосредственный эффект», — рассказал Каменский.

Сейчас очень важно не сбавлять обороты. Конкуренция в научном мире максимально высокая. Особенно в такой сфере.

«Чрезвычайно важный аспект — это кто первый. Кто первый встал, того и тапки. Вот нам нужны свои тапки обязательно, потому что не хотелось бы попасть в такую парадигму, философию понимания этики, которая нам не то чтобы чужда, но не очень наша, на природу нашу ложится. И не хотелось бы плестись в хвосте. Хотелось бы занимать свою активную позицию, реагировать и предлагать свое видение процесса», — отметила Воронцова.

Пьедестал в этой области пока вакантен. И России важно занять свою нишу.