В России ожидают нового рекорда по ставке Центробанка

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Заседание пройдет на следующей неделе, и Эльвира Набиуллина не спешит делать окончательные прогнозы.

В России ждут нового рекорда по ставке ЦБ — такой прогноз дают ведущие аналитики страны. Но как сегодня заявила Эльвира Набиуллина, окончательно решение не принято — будут учитываться новые данные, впрочем, и роста она не исключила. Заседание на следующей неделе.

Также Банк России видит охлаждение на рынке ипотеки после завершения массовой льготной программы. При этом темпы выдачи семейной восстановились, и в целом они могут оказаться выше прогнозов.

Кроме того, отвечая на вопрос «Известий», касающийся приватизации оператора карт «Мир», Набиуллина заявила, что эта тема пока не стоит на повестке. Однако в будущем она не исключила привлечение частного капитала.

Затронула глава ЦБ и тему внедрения цифрового рубля, которое может начаться уже в середине 2025-го. При этом банки, которые не подготовятся, будут получать штрафы.

Глава ЦентроБанка подтвердила и планы запустить международные криптоплатежи до конца этого года.