Тест на жадность? Более 130 млн рублей похитил из бюджета Брюн и его подельники

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Бывший главный внештатный нарколог Минздрава разработал целую схему по поставке в медучреждения тест-систем по завышенным ценам.

В Москве сегодня огласили приговор бывшему главному внештатному наркологу Минздрава. Евгений Брюн — фигурант дела о мошенничестве на 137 миллионов рублей. Вместе с сообщниками он разработал схему, по которой в медучреждения по завышенным ценам поступали специальные тесты. Их используют для проведения анализов на наличие запрещенных препаратов. Почему схема дала сбой и какое наказание ожидает аферистов? За громким процессом следил — Михаил Емелин.

Бывший главный внештатный нарколог Минздрава не спешит заходить в здание суда. Евгений Брюн, которого обвиняют в махинациях с госзакупками, хорошо понимает, что оттуда выйдет уже в наручниках и в сопровождении конвоя. Он старается как можно больше находиться на улице в окружении близких. Словно наслаждается вкусом свободы в преддверие обвинительного приговора.

«Вы считаете себя виновным? У вас сейчас есть последняя возможность высказаться».

В зале заседания аншлаг, не протолкнуться. Десятки людей пришли поддержать фигурантов уголовного дела. Многим пришлось слушать приговор в коридоре.

«Я так понимаю, вы не признаете свою вину, может быть в преддверии приговора скажете несколько слов, объясните свою позицию?»

Аферистов задержали два года назад. За то, что отмыли около 130 миллионов рублей через подконтрольные фирмы. Речь идет о поставках реагентов и оборудования для проверки водителей на хронический алкоголизм. Тест-системы, причем по завышенным ценам, поставлялись в научно-практический центр наркологии, который долгие годы возглавлял Евгений Брюн.

Следователи заинтересовались работой Брюна и его сообщников после того, как врач инициировал приказ. По сути, требование к клиникам проверять водителей на алкоголь с помощью специальных приборов. Стоимость медицинской справки в случае вступления в силу нового наркологического регламента увеличилась бы в несколько раз и стала бы просто не по карману многим водителям.

Общая стоимость анализов, необходимых для получения водительского удостоверения, на тот момент доходила до шести тысяч рублей. Это привело к тому, что пять лет назад в клиниках образовались огромные очереди. Люди торопились, надеясь успеть получить справки по старым ценам. Свою инициативу Брюн обосновал острой необходимостью. Якобы нововведения ужесточат контроль водителей на алкоголь и поможет снизить количество аварий по вине пьяных автомобилистов, но, по версии следствия, главный нарколог на самом деле преследовал коммерческий интерес.

«Вы были один из самых ярых сторонников новых тестов для водителей…»

«Этот вопрос мы не освещаем», — перебил тогда корреспондента Брюн.

Некоторые клиники тогда стали подстраиваться под новые правила и закупили реагенты и оборудование для работы с новыми тест-системами. Причем по необоснованно завышенным ценам. Единственным поставщиком уникальной аппаратуры были фирмы, связанные со знакомым и коллегой Евгения Брюна, бывшем вице-президентом Российской наркологической лиги Владимиром Якушевым. Часть компаний, которые оказались в картельном сговоре, оформлены на его родственника Павла Лошакова.

«Да я вообще ни разу не видел эти фирмы. Не в курсе. Этими фирмами занимался зять», — заявил Лошаков.

Следователи и судьи детально изучили объемные тома этого громкого уголовного дела. Фигуранты ждали приговора два года. И вот сегодня служители фемиды, наконец, огласили решение. Участники мошеннической схемы отправятся в колонию. Самое строгое наказание получили организаторы аферы — бывший главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн и его коллега, вице-президент наркологической лиги Владимир Якушев. Им придется провести за решеткой семь лет, а также заплатить внушительные штрафы.