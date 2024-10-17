Два человека погибли после столкновения микроавтобуса и легковушки в Дагестане
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Фото, видео: 5-tv.ru
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По предварительной версии, причиной аварии стал неудачный обгон по встречной полосе.
Последствия смертельного ДТП в Дагестане. В Хасавюртовском районе на трассе легковушка лоб в лоб столкнулась с микроавтобусом. По последним данным, погибли два человека, включая водителя «Газели». Автобус от удара перевернулся, а вторую машину вообще выбросило с трассы.
В списке пострадавших — почти 20 человек, в том числе — двое детей. Все они доставлены в местные больницы. По предварительной версии, причиной аварии стал неудачный обгон по встречной полосе.