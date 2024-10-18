Правила написаны кровью: нужно ли усыплять зверей-людоедов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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При работе с хищниками важно все контролировать. Иначе исход может быть печальным.

Директор сафари-парка «Тайган», в котором растерзали сотрудницу, Олег Зубков сообщил, что львы, отведавшие человеческое мясо, становятся людоедами. Однако зверей в учреждении усыплять не планируют, так как погибшая — Леокардия Перевалова — сама не следовала технике безопасности и не закрыла вольер.

Заслуженный артист России, дрессировщик Артур Багдасаров считает, что в гибели сотрудницы крымского сафари-парка «Тайган» от лап львов причиной стал человеческий фактор.

Отвечая на вопрос о судьбе львов, которые уже попробовали человеческое мясо, он объяснил, что у хищников в «Тайгане» нет непосредственного контакта с людьми. По его словам, хищники не гуляют там свободно, а находятся в заповеднике. В связи с этим с ними ничего не будет — усыплять их не станут.

«Все люди, которые занимаются с хищниками, у всех них обычно идет инструктаж. Соответственно, человек не первый год работающий с хищниками, знает, как себя вести. Если с ним что-то случается, это уже ответственность самого человека, который допустил какую-то халатность», — сказал дрессировщик.

На работе, связанной с какими-либо рисками, продолжил Багдасаров, случаются подобные инциденты. Здесь же речь идет о женщине, которая трудилась непосредственно с хищниками. В данном случае необходимо держать все на контроле: что закрыл, а что нет.

«Это человеческий фактор, от него никуда не деться», — заключил Багдасаров.

Следует отметить, что ранее директор парка «Тайгана» Олег Зубков в беседе с 5-tv.ru рассказал, что управляющая учреждением Леокадия Перевалова знала биографию львов, их поведение. В среду она зашла в зимний вольер и забыла закрыть наружный шибер, где находились львы. По его словам, хищники «такого не прощают». Когда львы напали на женщину, то рядом никого не было.

«Меня ужаснуло в основном то, что львы, несмотря на то, что они были сытые, здоровые, крепкие, они не просто убили, а еще и обглодали, начали глодать ноги. В этом ужас, потому что если львы попробовали человеческого мяса, то они становятся людоедами», — сказал Зубков.

Директор парка подчеркнул, что ко львам невозможно иметь претензий, ведь такова природа высших хищников, и расправляться с ними смысла нет.

«Правила техники безопасности и нормы поведения написаны кровью, к сожалению, во всех зоопарках», — добавил он.

Львы растерзали сотрудницу парка в Крыму

Трагедия в крымском сафари-парке «Тайган» произошла в среду, 16 октября. Сотрудница Леокадия Перевалова зашла в клетку ко львам, чтобы накормить зверей, но засов на двери в открытый вольер, где находились животные, не был закрыт. Хищники напали на сотрудницу парка и растерзали ее.

Источник 5-tv.ru рассказал, что причиной смерти Переваловой стала поврежденная сонная артерия. Следователи возбудили уголовное дело по статье о несоблюдении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть работника.

Перевалова проработала в парке почти 20 лет. Она была самой опытной сотрудницей и обучала тех, кто устраивался, правилам обращения с животными. Примечательно, что относительно недавно Перевалова увольнялась и писала на своей странице в соцсети, что она устала и больше не может продолжать работать, но после, судя по всему, вернулась на старое место работы.

Причем эта трагедия не первая в «Тайгане». В 2018 году во время фотосессии с хищниками лев схватил женщину зубами за руку и прокусил ее, а в 2021 году тигр набросился на годовалого мальчика и укусил его за палец, который в итоге пришлось ампутировать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сафари-парке рассказали о растерзанной львами сотруднице. Львята, тигрята и другие животные — они все прошли через ее руки.