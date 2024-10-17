«Не навязывает деторождение»: ГД приняла в первом чтении законопроект о запрете чайлдфри

Фото: 5-tv.ru

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала документ.

Госдума приняла в первом чтении проект закона о запрете пропаганды идеологии чайлдфри в интернете, СМИ и кино, а также законопроект о штрафах до пяти миллионов рублей за пропаганду идеологии отказа от деторождения

Авторами инициативы выступила группа депутатов и сенаторов во главе с председателями обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Документ запрещает распространять в интернете, средствах массовой информации, фильмах и рекламе сообщения, которые пропагандируют отказ от деторождения. Правки вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Распространение пропаганды идеологии чайлдфри станет основанием для включения сайта в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

Штрафы за пропаганду чайлдфри

Вместе с тем Дума приняла законопроект о штрафах за пропаганду идеологии отказа от деторождения. Таким образом, поправки вносятся в КоАП России. В частности, штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 800 тысяч до одного миллиона рублей.

Если нарушение совершено с применением СМИ и интернета, гражданам придется заплатить от 100 до 200 тысяч рублей, должностным лицам — от 200 до 400 тысяч рублей, а юрлицам — от одного до четырех миллионов рублей.

При нарушении закона среди несовершеннолетних размеры штрафа сохраняются для всех категорий, кроме юрлиц — для них составит от одного до двух миллионов рублей. В том случае, если были использованы СМИ или интернет, то суммы изменятся следующим образом: для граждан — от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 400 до 800 тысяч рублей, а для юрлиц — от двух до пяти миллионов рублей.

«Главное и ключевое: эта законодательная инициатива ни в коей мере не ущемляет право каждого взрослого россиянина принимать личное, самостоятельное решение о том, иметь или не иметь ребенка. Не навязывает женщине деторождение», — уточнила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в беседе с «Парламентской газетой».

Инициатива также не предполагает каких-либо репрессий в отношении женщин. По словам Матвиенко, данный документ является защитой россиян и их свободного решения в этой важной сфере от внедряемого извне, умышленного деструктивного явления чайлдфри.

Почему нужно запретить чайлдфри?

В ходе выступления на IV Евразийском женском форуме в сентябре спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри необходимо запретить на законодательном уровне. По ее словам, чайлдфри — это зарубежный враждебный проект, который оказывает влияние на решение молодых, здоровых женщин производить на свет детей.

Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты начали рассматривать законопроект, в соответствии с которым в России будет запрещена пропаганда осознанного отказа от деторождения. По его словам, в социальных сетях распространяется неуважение по отношению к материнству, отцовству и детям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил проанализировать идею о введении налога на бездетность. По его словам, подобная мера уже существовала в советское время, однако, вероятно это могло не оказывать существенного влияния на показатель рождаемости.