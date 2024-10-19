Пол имеет значение? Необходимы ли мужчинам и женщинам разные завтраки

Фото, видео: www.globallookpress.com/uwe umstätter; 5-tv.ru

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Эндокринолог прокомментировала удивительные результаты исследований ученых из Канады.

Завтрак не имеет гендерных различий, первый прием пищи должен подбираться индивидуально в зависимости от особенностей здоровья каждого человека. Об этом рассказала эндокринолог Анна Гончарова в беседе с 5-tv.ru.

По ее словам, все утверждения по поводу того, что мужчинам и женщинам нужна разная еда — это миф.

«Я могу только сказать, что это миф, который не имеет права на существование. Завтрак должен подбираться персонализировано в зависимости от состояния здоровья человека. Он должен быть обязательным практически для всех, но гендерных различий в типе завтрака не существует», — говорит специалист.

Гончарова отмечает, что количество и качество завтрака зависит от особенностей состояния здоровья конкретного человека. Например, питание человека с гастритом, диабетом или гипертонической болезнью сильно отличается от рациона здорового человека.

Однако, опять же, питание не имеет гендерных различий, заверяет врач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему неправильный сон может привести к диабету. Спать при дневном освещении оказалось крайне вредно для здоровья.