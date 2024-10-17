«Это очень интересно»: каковы шансы Майи Санду остаться президентом Молдавии

Фото: www.globallookpress.com/Fabian Sommer

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Выборы главы республики пройдут 20 октября.

У действующего главы Молдавии Майи Санду мало шансов на выигрыш в первом туре грядущих президентских выборов. С таким заявление выступил молдавский политический тележурналист Анатолий Голя, пишет EADaily.

Однако главная интрига, по его мнению, в том, кто станет соперником Санду во втором туре. Ведь обещания других кандидатов носят скорее формальный характер.

«Я убежден, что никаких шансов выиграть в первом туре у Майи Санду нет. Интрига во втором туре — кто будет против Санду. Это очень интересно. На сегодняшний день я вообще не берусь прогнозировать, кто это может быть», — считает Голя.

При этом само президентское кресло в республике предполагает довольно ограниченные полномочия.

Выборы президента Молдавии пройдут в республике 20 октября. В них примут участие 11 кандидатов, шесть из них — представители различных политических партий. Майя Санду представляет партию «Действие и солидарность». Кстати, в этот же день ожидается референдум о возможном вступлении страны в Европейский союз.

Ранее 5-tv.ru писал, почему русский язык могут исключить из официального оборота в Молдавии после победы одного из кандидатов на выборах.