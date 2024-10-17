Мальчик или девочка? Звезда «Универа» Стас Ярушин стал отцом в третий раз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Обычно актер не делится подробностями личной жизни, но в этот раз не смог сдержаться.

Звезда сериала «Универ» актер Стас Ярушин стал отцом в третий раз. У знаменитости родилась дочь. Об этом он неожиданно и скромно заявил своим друзьям на гала-ужине музыкальной премии «Виктория».

Малышка появилась на свет еще две недели назад. Имя дочери артист пока предпочитает не раскрывать. Вообще, он редко делится подробностями личной жизни.

Ярушин счастлив во втором браке со своей супругой Аленой. Свою судьбу Стас встретил на съемочной площадке и тотчас все понял — она та самая. В 2011 году возлюбленные сыграли свадьбу, и через год у шоумена появился первый ребенок — дочь Стефания. В 2014 году Алена подарила актеру второго ребенка — сына Ярослава. Стас серьезно относится к воспитанию любимых чад.

«Направляю своих детей и приучаю к разным видам спорта. Сын занимался и хоккеем, и плавание, и карате. То, что он выберет, я обязательно поддержу. Дочка занимается плаванием, а раньше — вокалом, но он ей стал неинтересен. У детей всегда должен быть выбор. Все говорят, что я добрый, но когда ругаюсь — это страшно. Своих детей я уважаю и люблю», — рассказывал Ярушин StarHit.ru.

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