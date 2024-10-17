BI: Украина потеряла около 40 танков Leopard с начала спецоперации

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Это дорогая боевая машина, которую российские войска легко уничтожают.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала российской спецоперации потеряли порядка 40 немецких танков Leopard. Об этом передает портал Business Insider.

«Танки Leopard — мощные, высокоэффективные, с тяжелой броней, но они не непобедимы. Фактически, по оценкам некоторых открытых источников, Украина уже потеряла около 40 танков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 тысяч долларов стоит противокумулятивный экран для этих танков. И это лишь один из элементов. Помимо этого, на установку защиты у украинских инженеров уходит более 12 часов.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Германия завершила поставки Украине тяжелой военной техники. Речь в том числе идет и танках Leopard-2.