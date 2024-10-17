«Неслучайно»: БРИКС становится одним из самых мощных экономических блоков в мире

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru; 5-tv.ru

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Уже сейчас объединение обогнало «Большую семерку» по паритету покупательной способности.

БРИКС становится одним из крупнейших мировых объединений, в которое входят страны с наибольшим населением, ВВП и запасами природных ресурсов. С таким заявлением выступил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Безусловно, БРИКС становится одним из самых главных объединений мира. Неслучайно страны Глобального Юга активно хотят присоединяться к этому объединению, потому что это не только три миллиарда человек, это свыше 40% населения Земли, но это, безусловно, сейчас один из самых мощных экономических блоков в мире», — подчеркнул Дмитриев.

Страны БРИКС по паритету покупательной способности составили 36% ВВП, в то время как страны «Большой семерки» — это уже только 30% мирового ВВП. Также важно, что за последние десять лет экономика стран БРИКС росла в 2,5 раза быстрее, чем стран западного мира, а за последние пять лет экономики стран БРИКС росли в три раза быстрее, чем стран западного мира.

Также страны БРИКС — это мощнейшие природные ресурсы. Фактически, около 50% всех подтвержденных запасов нефти находятся в странах БРИКС. Страны объединения — это 80% производства титана, алюминия, редкоземельных металлов, свыше 50% производства пшеницы и риса.

Страны БРИКС являются главным торговым партнером России. Дмитриев напомнил, что прямо сейчас представители объединения активно работают над новыми экономическими инициативами, которые позволят, в том числе решать климатические задачи.

РФПИ вместе со странами БРИКС проинвестировали в российскую экономику более 1,6 триллиона рублей, отметил гендиректор. Благодаря этому удалось трудоустроить более одного миллиона человек, при этом планируется далее наращивать сотрудничество со странами-членами объединения.

Стоит отметить, что страны БРИКС играли ключевую роль в распространении вакцины Sputnik по всему миру. Благодаря этому препарату удалось спасти десятки миллионов жизней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФПИ планирует вложить средства в VizorLabs, одного из главнейших российских разработчиков промышленных систем компьютерного зрения и видеоаналитики на базе искуственного интеллекта (ИИ).