Ангел «Тайгана»: в сафари-парке рассказали о растерзанной львами сотруднице

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Мальгавко; 5-tv.ru

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Львята, тигрята и другие животные — они все прошли через ее руки.

Погибшая от лап львов сотрудница сафари-парка «Тайган» Леокадия Перевалова была самой опытной в учреждении. Она всех работников учила технике безопасности и четко знала повадки животных. Об этом рассказала руководитель пресс-службы парка Татьяна Алексагина в беседе с 5-tv.ru.

Она поделилась, что в тот злополучный день директор парка Олег Зубков разговаривал с Переваловой и другими сотрудниками перед тем, как уехать по делам в суд. Позднее, между девятью и десятью часами утра по местному времени, он стал звонить женщине, но она не брала телефон. Тогда Зубков связался с другим сотрудником, который в итоге и нашел тело Переваловой.

«Это такая трагедия. Никогда я не могла бы подумать, что с Лялей (Леокадией. — Прим. ред.) может такое произойти. Ляля — самый опытный (сотрудник. — Прим. ред.). Она 18 лет в парке. Я сама у нее училась технике безопасности. Она мне все время объясняла. Она всех учила технике безопасности. Опытнее ее в парке не было», — сказала Алексагина.

Как отметила женщина, Перевалова работала именно с высшими хищниками. Она знала этих животных, их повадки, и как нужно действовать. Сотрудница выкормила сотни малышей. Львята, тигрята и другие животные — они все прошли через ее руки. В этой связи Алексагина недоумевает, как Перевалова могла не закрыть шибер, в которой находились львы.

«Парк без Ляли — это… Это душа «Тайгана» была. Теперь будет ангел «Тайгана», — подчеркнула Алексагина.

Она добавила, что парк после случившегося будет работать в штатном режиме. В животными, которые напали на сотрудницу, ничего не будет.

Львы растерзали сотрудницу парка в Крыму

Трагедия в крымском сафари-парке «Тайган» произошла в среду, 16 октября. Сотрудница Леокадия Перевалова зашла в клетку ко львам, чтобы накормить зверей, но засов на двери в открытый вольер, где находились животные, не был закрыт. Хищники напали на сотрудницу парка и растерзали ее.

Источник 5-tv.ru рассказал, что причиной смерти Переваловой стала поврежденная сонная артерия. Следователи возбудили уголовное дело по статье о несоблюдении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть работника.

Перевалова проработала в парке почти 20 лет. Она была самой опытной сотрудницей и обучала тех, кто устраивался, правилам обращения с животными. Примечательно, что относительно недавно Перевалова увольнялась и писала на своей странице в соцсети, что она устала и больше не может продолжать работать, но после, судя по всему, вернулась на старое место работы.

Причем эта трагедия не первая в «Тайгане». В 2018 году во время фотосессии с хищниками лев схватил женщину зубами за руку и прокусил ее, а в 2021 году тигр набросился на годовалого мальчика и укусил его за палец, который в итоге пришлось ампутировать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что растерзавшие сотрудницу «Тайгана» хищники могут стать людоедами. Львы не просто напали на женщину, будучи сытыми, но и обглодали ее ноги. Это поведение хищников ужасает.