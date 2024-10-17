«Дай мне денег»: в Сети разлетелись мемы после презентации «плана победы» Зеленского

Фото: www.globallookpress.com/Henri Szwarc

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Свою стратегию глава киевского режима представил 16 октября.

Пользователи Сети начали создавать и распространять шуточные картинки после того, как президент* Украины Владимир Зеленский представил свой «план победы» в Верховной раде 16 октября. Общество отреагировало вполне коротко и ясно на его очередные мольбы, направленные Западу.

В основном на мемах изображен Зеленский, просящий денег на реализацию своего плана по урегулированию конфликта с Россией. Например, на одной из картинок так и написано на английском языке: «Дай мне денег», а под словами — сам политик с протянутой рукой.

Посмеялись пользователи и над очередным заявлением Зеленского про необходимость Украины вступить в НАТО. Так, на одном из мемов изображен политик, а рядом с ним высокий указатель с надписью «Должен быть таким высоким, чтобы вступить в НАТО». При этом глава киевского режима ниже знака.

1/4 Фото: Из открытых источников 2/4 Фото: Из открытых источников 3/4 Фото: Из открытых источников 4/4 Фото: Из открытых источников

«План победы» Украины

В среду, 16 октября, Владимир Зеленский впервые публично представил «план победы» Незалежной в конфликте с Россией. Суть стратегии он изложил, выступая в Верховной раде. По словам Зеленского, данный план не предусматривает уступку территорий или заморозку конфликта. В случае его принятия конфликт можно завершить, считает Зеленский, не позднее 2025 года.

«План победы» можно реализовать. Он зависит от партнеров. Подчеркиваю: от партнеров. Не от России. Россия не хочет честного мира», — сказал глава киевского режима.

Состоит план из пяти пунктов:

вступление Украины в НАТО;

продолжение операции ВСУ в России и снятие ограничений по ударам вглубь страны;

размещение на Украине комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания;

развитие стратегически-экономического потенциала страны;

использование опыта ВСУ для укрепления обороны НАТО и Европы.

Еще план имеет три секретных приложения. Подробнее о нем читайте в материале 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru писал, что западные эксперты называют тезисы «плана победы» Зеленского невыполнимыми.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.