В России из-за вспышки пневмонии массово закрывают школы

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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На «дистант» перешли образовательные учреждения сразу в нескольких регионах РФ.

Российских школьников переводят на удаленку. Образовательные учреждения в регионах массово закрывают из-за вспышки пневмонии.

Больше всего случаев в Екатеринбурге. Там на карантин закрыли более 20 школ и два детских сада. За неделю в областной столице заболели свыше тысячи человек. В Красноярском крае из-за пневмонии переведены на дистант и карантин десять школ. Несколько школ закрыты в Челябинске и в Югре. Пневмонию среди школьников продолжают фиксировать в Томской области и в Кузбассе.

Кроме онлайн-режима занятий, учеников и их семьи просят ограничить контакты с другими людьми. По словам врачей, чаще всего возбудителем инфекции является бактерия микоплазма. Заболевание заразно, а его симптомы схожи с ОРВИ. Вирусологи говорят: зимой эпидемиологическая обстановка может только ухудшиться. В то же время ВОЗ не ожидает в России большой вспышки COVID.

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