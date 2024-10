«Прекрасный день»: Лиам Пейн опубликовал видео незадолго до загадочной смерти

В Сети активно обсуждается одно из последних видео бывшего участника знаменитой группы One Direction Лиама Пейна. За некоторое время до своей смерти популярный исполнитель поделился роликом с фанатами на странице в социальной сети.

Поклонники даже не могли предположить, что кадры из Аргентины со счастливым кумиром станут последними — на них певец находится в прекрасном расположении духа и наслаждается завтраком со своей девушкой Кейт Кэссиди. Чуть позже артист заселился в отель в Буэнос-Айресе, а его возлюбленная отправилась во Флориду.

«Прекрасный день в Аргентине», — говорил Пейн, получая удовольствие от свободного времени.

this is absolutely so insane bc wym liam payne was just posting on his snapchat story only an hour ago? pic.twitter.com/xrwNT999MA