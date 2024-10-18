С ног на голову: китайский гороскоп на неделю с 21 по 27 октября

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На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 21 по 27 октября 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя с сильным началом и тихими выходными. Для активных дел используйте понедельник, вторник и воскресенье. В остальные дни можно экономить силы и заниматься рутиной.

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Понедельник, 21 октября 2024 года

5-tv.ru

День Каменной лошади

Хороший день для начинаний. Сопровождается звездой счастья, которая дает поддержку любым переездам, путешествиям, важным покупкам, переговорам и инвестиционной активности. Хорошо в такой день обращаться за медицинской помощью. Также решение карьерных вопросов может быть весьма успешным.

Совет: вглядитесь вглубь проблемы, пока не поймете сути происходящего. Это откроет путь и обеспечит успех.

Вторник, 22 октября 2024 года

5-tv.ru

День Земляной козы

Хороший день для большинства дел, подходит для романтических свиданий, сбора долгов. В такой день хорошо путешествовать, открывать бизнес, подписывать контракты и заниматься инвестированием.

Однако могут возникнуть сложности, таинственные события, саботаж. Остерегайтесь предательств. То есть могут быть какие-то шероховатости во взаимодействии с людьми при попытки договориться.

Совет: осознайте свои скрытые возможности, забудьте о страхах и тревожных предчувствиях. Вы идете по верному пути. Ваша цель уже близка.

Среда, 23 октября 2024 года 5-tv.ru

День Стальной обезьяны

День вверх дном. Он имеет запутанные энергии, обещает повороты и резкие вводные. Не подходит для активности, дает опасности вплоть до рисков для жизни.

Встречает этот день один из самых неблагоприятных раскладов «Большой расклад» — риск ДТП, возникновение споров, травм. Могут возникать даже трудности во взаимоотношениях. Также эта структура неблагоприятна для родов.

Совет: идите на риск без оглядки. Вы не можете избежать препятствия: оно будет возникать перед вами снова и снова. Победите свой страх. Практикуйтесь, тренируйтесь, привыкайте к опасности.

Четверг, 24 октября 2024 года

5-tv.ru

День Золотого петуха

День со слабой, уходящей энергией ян. Не годится для ремонтов, свадьбы, закладки фундамента для нового дома. Ведь создаются всевозможные препятствия на пути к целям. Структура «Пойманный дракон ранен» предостерегает от импульсивных действий, рекомендуя отступать или оставаться на месте.

К тому же здесь оказывается звезда болезней, которая осложняет получение качественной медицинской помощи в такой день. Визит к врачу лучше перенести.

Совет: будьте очень осторожны, действуйте незаметно. Скрывайте свою силу и приспосабливайтесь ко всему, что встречается на вашем пути. Не навязывайте свою волю и сосредоточьтесь на деталях.

Пятница, 25 октября 2024 года

5-tv.ru

День Водной собаки



День разрушителя. Шторм в энергиях спорит с годом и даже позитивная структура «Маленькая змея» превращается в дракона и не может исправить общего настроя этого дня. Начинать в этот день точно ничего не стоит. Текущие дела могут даваться нелегко из-за шторма энергий месяца, дня и года. Лучше всего отдыхать и набираться сил в этот день.

Совет: перед вами открыт путь к зрелости, успеху и процветанию. Жертвуйте частностями ради общего дела, постройте план и выполняйте его. Общий труд приведет к великому результату.

Суббота, 26 октября 2024 года

5-tv.ru

День Водной свиньи

День слабости «Шести командиров». Кроме того, это последний день 60-дневного цикла китайского календаря, таких в году, как правило, пять или шесть. Он может подойти для генеральной уборки, для начала диеты, для избавления от ненужных мыслей и для упорядочивания хаоса.

Отличный день для завершения больших процессов или важных циклов в вашей жизни. Может быть весьма благоприятен благодаря присутствию сразу двух позитивных знаков.

Совет: восстановите творческое равновесие, избавившись от устаревшей мишуры. Адаптируйтесь к переменам и не навязывайте никому свою волю.

Воскресенье, 27 октября 2024 года

5-tv.ru

День Деревянной крысы

Первый день нового цикла китайского календаря. По своей энергетике близок ко дню новолуния — хорош для закладки фундамента, но не слишком активных действий.

Если вы сделаете что-то важное в такой день, то можно будет ожидать первых позитивных результатов уже через два или четыре месяца. Обладает прекрасной структурой и очень способствует счастливым свершениям.

Совет: трудитесь усердно и не думайте слишком много о материальной выгоде. Желание ваше исполнится, хотя и не сразу.

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