Столичная компания проводит капремонт на энергетическом предприятии Донбасса

Фото: mos.ru/Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

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Сегодня промышленные объекты на новых территориях РФ активно восстанавливаются.

Московская инжиниринговая компания проводит капитальный ремонт на одном из крупнейших энергетических предприятий Донбасса. Об этом сообщается на официальном портале мэра Сергея Собянина и правительства столицы.

Промышленные и инфраструктурные объекты на новых территориях России активно восстанавливаются — поддержку оказывают столичные предприниматели. Так, сегодня компания с 20-летним опытом реализации проектов разного уровня сложности помогает наладить работу на главном энергогенерирующем предприятии Донбасса.

Профессиональные специалисты имеют мощную проектно-производственную базу, а также используют новые технологии. При финансировании используется особый механизм гарантийной поддержки малых и средних предприятий.

Московский гарантийный фонд предоставил поручительство о возвращении аванса по государственному контракту за выполнение капитального ремонта значительного энергетического объекта. Размер поручительства составил почти 53 миллиона рублей — около 70% от суммы банковской гарантии.

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