Вещдоки со страшной историей: как выглядит лодка выжившего в Охотском море Пичугина

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Личные вещи, которые помогли выжить Михаилу, до сих пор лежат в плавсредстве.

В лодке, на которой Михаил Пичугин 67 дней дрейфовал в Охотском море, осталось немало личных вещей, а также того, что помогло мужчине выжить и спастись. Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова осмотрела ее.

После спасения мужчины судно стало вещественным доказательством. Оно накрыто и хранится недалеко от Охотского моря. В ней по-прежнему лежат вещи.

«Мы видим снаряжение, которое осталось — все эти вещи принадлежат Михаилу Пичугину и погибшим. Здесь лежат спасательные жилеты, канистры, личные вещи и те самые светоотражающие частицы, по которым рыбкам судна „Ангел“ удалось увидеть Михаила», — рассказала Графчикова.

Несколько дней назад в акватории Охотского моря обнаружили лодку, которая пропала 9 августа. В ней был единственный выживший — Михаил Пичугин. Его брата Сергея и племянника Илью нашли мертвыми. Пичугин находился в тяжелом состоянии. Он похудел на 50 килограммов. Первую медицинскую помощь ему оказал врач на судне. Пострадавшего и тела погибших уже доставили в Магадан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие проблемы со здоровьем грозят выжившему в Охотском море Пичугину.