Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Рэпер обманывал свою жену с блогером Лерчеком.

Участницы группы «Фабрика» рассказали 5-tv.ru, что думают о романе рэпера Natan и блогера Лерчек. Мужчина изменил своей жене, пока был на съемках шоу.

«Признался значит, любит. Честный человек, с кем не бывает. И вообще, когда мужчина изменяет, он изменяет не сердцем», — отшутилась Валерия Девятова.

После девушка ответила более серьезно. Она добавила, что в любой ситуации виноваты оба, в отношениях каждый несет ответственность за себя сам. Но иногда надо поддерживать свою «половинку».

«Конечно надо беречь друг друга, сохранять институт семьи по возможности. Но если уже кто-то оступился. То найти в себе силы, простить человека. Если чувства сильнее», — объяснила певица.

Девушки не стали делать однозначные заявления по данной ситуации. И подытожили свои изречения мыслью, что все зависит от ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Natan приходит в себя после его интима с блогером Лерчек.