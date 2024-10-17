На Пятом канале акция «День добрых дел» для двухлетнего Льва

Фото, видео: 5-tv.ru

У мальчика ДЦП, помочь ему должен курс реабилитации.

ПОЖЕРТВОВАТЬ

День добрых дел на «Пятом канале». И сегодня в нашей помощи нуждается двухлетний Лев! У мальчика ДЦП, но его состояние может улучшить курс реабилитации стоимостью полтора миллиона рублей.

Помочь семье ребенка собрать деньги можете вы — зрители «Пятого канала»! Отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 43-57 или отсканируйте QR-код на экране во время сюжета.

Каждый шажок — большой успех, даже просто ровно стоять — победа. Левка вообще боец с первых дней своей жизни. Он любит смотреть мультфильмы, играть дома с собакой и кошками, но главные его друзья — врачи реабилитационного центра.

Проблемы со здоровьем у мальчика — следствие гипоксии во время родов. Врачи сделали маме кесарево сечение, но, судя по всему, время уже было упущено.

«Он не закричал, у него билось сердце, он не шевелился. В общей сложности мы пробыли в роддоме полтора месяца», — рассказывает Юлия Щербинина, мама Левы.

На вторые сутки малыш перенес инсульт. Только на четвертый день начал сам дышать. Все это серьезно повлияло на темпы развития, к 11 месяцам стало понятно — у ребенка ДЦП.

Инвалидность у Левы практически с рождения, но семья не опустила руки. Врачи дали надежду — у мальчика сохранен интеллект, отличная память.

«Он медленно, но верно прогрессирует. Он не достиг своего реабилитационного потолка. У него есть перспективы, и, если заниматься, его состояние можно улучшить», — объясняет врач ЛФК Софья Романовская.

И они постоянно занимаются. Самое приятное задание логопеда — жевать печенье и пить сок. А еще — обязательные упражнения на растяжку, чтобы снимать спастику рук и ног и запоминать, как двигаться правильно. И вот Лева уже держит зубную щетку, ложку…

Каждый курс такой реабилитации, поездки из Калининграда в столицу стоят очень дорого и очередной этап обойдется в 1 578 760 рублей. Родители очень надеются на поддержку неравнодушных людей.

Совсем скоро Левке исполнится три года. Он пока не придумал, что бы хотел в подарок. Но мы с вами можем дать ему главное — возможность самому исполнить любую свою мечту.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Леве, обратившись напрямую в благотворительный фонд.