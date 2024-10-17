Производитель дронов из Японии будет поставлять продукцию Киеву

Фото, видео: www.globallookpress.com/Volodymyr Tarasov; 5-tv.ru

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К такому же решению пришли и во Франции.

Поддерживать высокий градус эскалации конфликта готов крупный производитель дронов из Японии.

Как пишет деловая газета Nikkei, компания «Про-дрон» намерена поставлять свою продукцию на Украину. В частности, перспективную разработку для поиска мин. Беспилотник будет летать на высоте до полуметра и наносить найденные боеприпасы на виртуальную карту. В технологию инвестируют 400 тысяч долларов, а поставки на Украину рассчитывают начать в следующем году.

Опробовать новое вооружение руками киевского режима решили и во французском Минобороны. Как сообщил глава ведомства Себастьян Лекорню — в стране уже испытали первый дрон-камикадзе собственной разработки. И добавил, что в ближайшие недели это вооружение отправят на Украину.

Ранее 5-tv.ru писал, что новые беспилотники ВСУ выбрасывают при атаке раскаленный металл. Эти БПЛА могут вызвать огромные разрушения и нанести ущерб окружающей среде. Солдаты ВСУ называют новое вооружение «дронами-драконами».