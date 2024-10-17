Нужно быть трезвым, осторожным и внимательным: правила общения с хищниками

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Лебедев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Недавняя трагедия в крымском сафари-парке заставила всех работающих с опасными животными вспомнить, что можно рядом с ними делать, а что нет.

При работе с хищными животными нужно быть готовым к любому развитию событий, вне зависимости от опыта. Об этом после недавней трагедии напомнил в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru директор приморского и московского сафари-парков Дмитрий Мезенцев.

«В звере есть зверь, и ситуации бывают разными. Нужно быть готовым к любому развитию событий. Нужно вести себя осторожно всегда, потому что хищник может поиграть с тобой, но у него есть когти, есть зубы, и он может даже в игре поцарапать», — сказал Мезенцев.

Есть и вещи, которые срабатывают автоматически ради защиты человека от нападения хищника. Речь идет, в частности, о тройной системе защиты. Как пояснил Мезенцев, в вольерах хищников имеется замок, засов и пружина. Если человек, например, забыл закрыть дверь, за него сделает это пружина.

Кроме того, работающий с хищниками должен быть одет не в свободную одежду, чтобы зверь не мог зацепиться за нее лапой и затащить человека в клетку.

«Разумеется, трезвые люди должны обслуживать, а также внимательные. Здесь нельзя задумываться о чем-то. Здесь нужно быть готовым к любому событию», — подытожил он.

Трагедия в крымском сафари-парке «Тайган» произошла накануне. Сотрудница зашла в клетку ко львам, чтобы накормить зверей, но засов на двери в открытый вольер, где находились животные, не был закрыт. Хищники напали на сотрудницу парка и растерзали ее. Следователи возбудили уголовное дело по статье о несоблюдении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть работника.

При этом эта трагедия не первая в «Тайгане». В 2018 году во время фотографирования лев схватил женщину зубами за руку и прокусил ее, а в 2021 году тигр набросился на годовалого мальчика и укусил его за палец, который позже пришлось ампутировать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медведь растерзал мужчину в собственном доме в Якутии.