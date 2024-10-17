Двух мужчин, не вставших на воинский учет, лишили гражданства России

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Теперь они обязаны покинуть страну.

В Москве у двоих мужчин, не вставших на воинский учет, забрали российское гражданство. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Ранее мужчин уведомили, в какой срок они должны появиться в военкомате. На первоначальный воинский учет нужно было встать в течении двух недель. Этот срок предусмотрен Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».

«Нарушители были лично уведомлены о принятых решениях. Им сообщили о необходимости покинуть страну в связи с прекращением законных оснований для нахождения на территории Российской Федерации», — написала Ирина Волк.

Паспорта у мужчин изъяли. Теперь они являются недействительными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге провели рейд по иностранным автомобилям. Остановили полторы тысячи автомобилей, их водители в основном граждане ближнего зарубежья и прибалтийских республик. Каждого проверили по базам — в совокупности почти 2,5 тысячи нарушений и около пяти миллионов рублей штрафов.