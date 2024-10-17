Умер бывший участник группы One Direction Лиам Пейн

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Его тело нашли под окнами отеля в Буэнос-Айросе.

Бывший участник бойз-бенда One Direction Лиам Пейн умер. Тело 31-летнего мужчины нашли под окнами отеля, расположенного в крупнейшем районе Буэнос-Айроса — Палермо. Вероятно, он упал с одного из верхних этажей гостиницы. Об этом сообщает TN.

«В 17:04 через службу 911 мы были предупреждены о человеке, который лежал во внутреннем дворе отеля CasaSur. В результате падения он получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщил директор больницы, в которую доставили мужчину.

В данный момент есть несколько версий гибели Пейна. Среди интересных деталей упоминаются и прошлые увлечения певца запрещенными веществами (в 2023 году он прошел лечение в американской клинике) и дебош, который он якобы устроил в номере накануне трагедии. Также журналисты предполагают, что имела место ссора музыканта с его девушкой, вызванная, предположительно, изменой. Полиция выясняет детали случившегося. Официальную версию смерти объявят позднее.

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