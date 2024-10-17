«Вздутие, слабость и утомляемость»: диетолог рассказала, чем опасен кефир

Фото: www.globallookpress.com/Ingram Images

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Богатый витаминами кисломолочный напиток не всем принесет пользу.

Помимо невероятной пользы кефир имеет и ряд противопоказаний. О них в беседе с «Радио 1» предупредила врач-диетолог Тамара Прунцева.

Эксперт рассказала, что кисломолочный напиток не стоит давать детям в раннем возрасте. Кроме того, его нельзя употреблять тем, у кого есть непереносимость лактозы или обострение болезней ЖКТ.

Также не стоит садиться на кефирную диету, при которой человеку разрешено употреблять только кисломолочный продукт.

«Это не может благотворно сказаться на организме. Чаще всего это приводит к вздутию, слабости, утомляемости и другим расстройствам, потому что мы не получаем должного количества белков, жиров и углеводов», — объяснила диетолог.

Прунцева отметила, что порой кефир прописывают тем, у кого есть риск развития остеопороза, женщинам в менопаузах для восполнения кальция, а также спортсменам для предотвращения распада мышц. Но даже у них кефир не должен быть единственной пищей в рационе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему сосиски, йогурт и хлопья могут привести к раку.