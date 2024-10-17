«Отдельная каста»: Оксана Самойлова рассказала о лицемерии в российском шоу-бизнесе
Оксана Самойлова назвала блогеров лицемерами
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Кого, по мнению супруги Джигана, можно уличить в неискренности и притворстве?
Оксана Самойлова считает, что российских блогеров можно уличить в лицемерии, например, Лерчек. Об этом супруга Джигана заявила в интервью Rocker mag.
«Вот блогеры — точно отдельная каста людей, и за ними есть такой грешок. Лерчек, например», — отметила Самойлова.
При этом она настаивает, что в ее окружении лицемерных людей нет. Также Самойлова призналась, что не собирается «мутить скандальчик» на ровном месте.
На прошлой неделе Самойлова рассказала, что ее муж вручил ей подарок, о котором она давно мечтала — Джиган преподнес жене живую козу. Животное назвали Мими, теперь она живет в шикарном особняке, ее катают на машине и наряжают в шикарные курточки.
Пользователи Сети шутят, что козе несказанно повезло. Ведь Самойлова не скупится на подарки для Мими. Например, приобрела для своей козы кардиган за 79 тысяч рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что козочка Самойловой и Джигана научилась давать лапу. Эту команду она выполняет, чтобы получить в награду вареную капусту брокколи.