Отрезал все лишнее: Киркоров рассказал, как добился идеальной фигуры

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Певцу помог известный российский хирург.

Народный артист России Филипп Киркоров раскрыл секрет своей идеальной фигуры. Им он поделился эксклюзивно с 5-tv.ru на гала-ужине национальной музыкальной премии «Виктория-2025». Оказалось, певцу помог один известный хирург.

«Тимур (вероятно, Тимур Хайдаров. — Прим. ред.) привел меня два года назад в потрясающую форму. И так скажем, путем медицины избавил меня от лишнего веса. Дальше — труд. Физкультура, спорт четыре часа в день. И дорожка, и плавание, и все. Но без Тимура, без его волшебных рук, наверное, это бы вряд ли у меня получилось за такие короткие сроки», — ответил король эстрады.

Филиппу Киркорову отрезали «все лишнее». Этот факт он признает. Но если бы артист не работал над своим телом, то добиться и поддерживать фигуру в идеальном состоянии было бы невозможно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Киркорова жестко ответила на критику в сети. Накануне 12-дочка Киркорова Алла-Виктория в личном блоге поделилась шутливым видео о своем отце и скандальном рэпере P. Diddy.