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Эксперты на Западе также сочли выдвинутые предложения невыполнимыми.

И не случайно митинг на Майдане организовали именно сегодня. Ведь одновременно с ним в Верховной Раде свой широко разрекламированный «план победы» представлял Зеленский. Он как бывший актер, конечно, оценил, что в зале аншлаг, но ожидаемая триумфальная премьера обернулась позорным провалом. Ведь фактически весь секретный документ, который призван спасти Украину можно пересказать четырьмя фразами: возьмите в НАТО и возьмите наших солдат, дайте оружия и дайте денег. Как это выглядит на бумаге продемонстрировал спикер Рады Стефанчук.

Увидев просто чистый лист с заголовком план Победы, все поняли, что главное правило этого плана — никому не рассказывать о плане. Есть ли шансы у Киева с таким документом — разбирался корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Господин Зеленский так долго и упорно анонсировал свой план победы, что можно бы даже поверить — вдруг там, и правда, что-то интересное. Но нет. Как говорится, хорошая попытка. Но нет.

Первый пункт плана Зеленского — немедленное принятие в НАТО, вот прямо немедленное. В принципе, на этом можно заканчивать. США сразу же отреагировали: американская постпред при НАТО заявила, что ситуация к этому не располагает. Запад продолжает гнуть свою линию — как-нибудь потом.

«Наша работа — как можно лучше подготовить Украину к вступлению в НАТО. Я считаю, что все эти шаги в полной мере формируют мост для осуществления этой цели. Украина вступит в альянс, когда придет время», — сказал Марк Рютте, генсек НАТО.

И все же, что там еще в плане Зеленского? А еще Киеву нужно добро на обстрелы территории России дальнобойным оружием. Тут даже извечный и известный критик Кремля осадил так называемого президента*…

«Вступление в НАТО ничего не даст, разрешение наносить глубокие удары по России западным оружием ничего не даст, совместная оборона от российских самолетов ничего не даст. А освобождение страны даже не упоминается. Нет слов», — написал журналист Джулиан Репке в своем аккаунте в соцсети X.

В плане Зеленского пять пунктов. И три неких тайных предложения для западных союзников. Завтра Зеленский снова собирается в Брюссель, снова будет рекламировать свой план. А из Европы пока общие слова. Слышали не раз и еще сто раз услышим.

«Чтобы это стало возможным, мы обсуждаем различные формы помощи. Но нам нужно в долгосрочной перспективе дать четкий сигнал, на который может положиться Украина, и который не может пропустить мимо ушей президент России», — сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

В пятом пункте своего плана Зеленский прямо говорит — на Украине есть ресурсы. И вот это уже интересно.

«Я ожидаю, что завтра вновь будет поднята тема приглашения Украины в НАТО. Однако, я не думаю, что это приглашение будет „бесплатным“», — говорит Роберт Фицо, премьер-министр Словакии.

Так что Зеленский еще поторгуется. Но торг — это тоже лишь стадия — перед принятием…

«У него был план „А“ — он провалился. У него был план „Б“ — он тоже не сыграл. Мне кажется, он перебрал уже все буквы и дошел до последней буквы в алфавите. Видимо, это план „Я“. В переводе на английский это последняя буква звучит как „план Z“. Вот этот план точно сработает», — отмечает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Президент тех Штатов, от которых все для Киева зависит, уже поговорил с Зеленским по телефону. Киеву выделен очередной транш — 425 миллионов долларов. На фоне тех миллиардов, которые США грохнули на Украину, это даже не капля — капелька. Зеленский просит поставить еще системы ПВО и призывает принудить Россию к добропорядочной дипломатии. Что это значит — не уточняется.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.