Родные Пичугина рассказали, как шли поиски пропавшей лодки

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Михаила очень ждут дома — там он сможет проститься с умершими братом и племянником.

Родственники Михаила, а так же погибших Ильи и Сергея, рассказывают как подгоняли спасателей, просили их не останавливать операцию. Сами ездили по берегу, искали вещи, которые могло выбросить прибоем. Сейчас Михаил винит себя в смерти брата и племянника. Ему предстоит, пожалуй, самый тяжелый разговор в его жизни, когда он вернется к себе домой в Улан-Уде. Из столицы Бурятии передает корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Сергей с женой и двумя детьми, дочерью и сыном Ильей, жили здесь, в частном секторе Улан-Удэ и, как рассказывают соседи, уже в первые дни как стало известно о пропаже группы, его жена Наталья поехала туда — в район поиска.

На острове жена Сергея сама искала пропавший катамаран и обращалась к спасателям. Об этом говорят и близкие его выжившего брата Михаила.

«Пишите заявление, куда там точно съездить, адреса пишите. Ну, писали, они летали туда и все на этом прекращали. Она ездила сама с братом по берегам, какие точки, допустим, ей нужно было посмотреть. По карте и по ветрам. Все отправляли, смотрели, где они еще не летали. Хотя они говорили, территории там большие, все обсмотрено», — вспоминает Екатерина, бывшая жена Михаила Пичугина.

На этой лодке чудом не оказалось еще одного, четвертого пассажира — дочери Михаила. Софию звали с собой в это путешествие.

«Мне предложили, когда я туда приехала, за месяц до, когда они поехали. Я к папе в гости приехала.

Ну, посмотреть на китов, типа они красивые. Я сразу не захотела ехать — и по телефону можно посмотреть», — говорит София.

Магнит с Сахалина Сергей привез своему другу год назад. Тогда впервые побывал там на острове в гостях у брата и вместе начали планировать путешествие.

«Там же как бы туристический маршрут существует, там туристов возят. Они связывались с человеком, он с местными разговаривал, узнавали обстановку», — говорит Виктор Козулин, друг Сергея Пичугина.

Но обратно до острова Чкалова группа так и не добралась. Последними путешественников видели рыбаки, которые дали позвонить домой. Больше они не выходили на связь.

Сейчас семья собирается дома у матери Михаила и Сергея. Чтобы ее поддержать. Там надеются, что Михаил — единственный выживший в этой истории — скоро поправится, сможет приехать и проститься с погибшими.