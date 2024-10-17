Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Пострадавших и повреждений нет.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Орловской областью сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Отражена очередная вражеская атака. По имеющейся информации пострадавших и повреждений нет, на месте происшествия работают оперативные службы», — написал Клычков в своем Telegram-канале.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Боевики применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами. К примеру, накануне ВСУ атаковали станицу Марьянская в Краснодарском крае. В результате повредился жилой дом. Чудом никто не пострадал.

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* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.