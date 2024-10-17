Выпускники станут ближе к работодателю: в РФ начали менять правила приема в вузы

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Что нового ожидает выпускников школ?

В России начали менять правила приема в вузы, в частности планируется усовершенствовать подход к целевому набору абитуриентов. Это нововведением позволит еще больше сблизить студентов и работодателей пока длится обучение, заявил изданию URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Так, в ближайшие годы будет расширен круг работодателей, имеющих право заключать целевой договор с поступающими в вузы, а именно включить в него все системообразующие предприятия из соответствующего списка Минпромторга и аграрного сектора. Это позволит обеспечить кадровую потребность компаний. При таком подходе будут учитываться результаты участия абитуриентов в профориентационных мероприятиях, проводимых конкретной компанией.

«С учетом этих преобразований поступление на целевое обучение равносильно трудовому договору. Уже сегодня выпускник школы, который попадает в университет в рамках квоты, — фактически получает гарантированное рабочее место», — объяснил Мажуга.

Кроме того, благодаря изменению системы целевого набора в перечне компаний могут оказаться и организации, в которых нет государственного участия, но если они остро нуждаются в кадрах.

К слову, за прошедшую летнюю кампанию в вузы было подано порядка восьми миллионов заявлений от более чем одного миллиона абитуриентов. Это говорит о том, что российские выпускники школ по-прежнему заинтересованы в получении высшего образования.

Кроме того, в эту летнюю кампанию количество бюджетных мест достигло 592 017, большая часть из которых установлена региональным вузам (73%).

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