Постпред США при НАТО Смит: Китай положил большой палец на чашу весов по Украине

Фото: www.globallookpress.com/Rod Lamkey

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Американский представитель при НАТО обвинила Пекин в поставке Москве «компонентов двойного назначения».

Постпред США при НАТО Джулианн Смит сравнила действия Китая в отношении спецоперации, которую проводит Россия, с большим пальцем на чаше весов. Ее слова передает агентство Reuters.

«(Китай — Прим. Ред.) положил большой палец на чашу весов и решил поддержать Россию в конфликте на Украине», — сказала Смит.

По прогнозам крупных политиков, именно Китай может стать посредником в мирном урегулировании конфликта между Российской Федерацией и Незалежной. На данный момент это единственная страна, у которой есть все шансы на организацию удачных переговоров между странами.

Примечательной стала фраза Джулианн Смит о том, что Пекин поставляет России компоненты двойного назначения. О каких именно компонентах может идти речь, постред США при НАТО уточнять не собиралась.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Россия и Китай провели совместные военные учения в Восточно-Китайском море. Тренировка предполагала спасение на воде боевых кораблей двух государств.