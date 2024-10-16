«Большой укус»: стала известна причина смерти сотрудницы парка «Тайган»

Фото: OK.ru/Леокадия Перевалова/profile/567137603691

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Несчастная проработала в злополучном месте 17 лет.

Причиной смерти растерзанной сотрудницы парка «Тайган» Леокадии Переваловой стала поврежденная сонная артерия. Об этом 5-tv.ru эксклюзивно сообщил источник.

«На шее Леокадии Переваловой обнаружили большой укус», — значится в полученной информации.

Известно, что женщина работала в учреждении 17 лет. Она была самой опытной сотрудницей и обучала тех, кто устраивался, правилам обращения с животными. Перевалова зашла вв внутреннюю клетку львов, чтобы провести уборку, но засов, который запирал вход во внешний вольер, где и находились хищники, почему-то не был закрыт.

Животные проникли в помещение и напали на несчастную. Шансы выжить были равны нулю. Коллеги Переваловой нашли ее уже без признаков жизни. Прибывшим сотрудникам скорой помощи оставалось только констатировать смерть.

Примечательно, что относительно недавно Леокадия увольнялась и писала на своей странице в соцсети, что она устала и больше не может продолжать работать, но после вернулась на старое место работы.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего. Было возбуждено уголовное дело по статье о несоблюдении требований охраны труда, повлекших смерть работника.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что раскрыты детали убийства военнослужащего в автомобиле в Подмосковье.