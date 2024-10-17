«Мог быть русским шпионом»: зачем супруг Елизаветы II хотел познакомиться с инопланетянином

Фото: www.globallookpress.com/I-Images

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Мужчина по имени Янус называл себя пришельцем и утверждал, что человечество уничтожает Землю.

Супруг ныне покойной королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп хотел познакомиться с человеком, выдававшим себя за инопланетянина. Об этом заявил режиссер фильма «Король НЛО» Марк Кристофер Ли, пишет Daily Mirror.

По словам Ли, британские монархи не просто увлекались тематикой внеземных цивилизаций, но и спонсировали ученых, которые проводили исследования в этой области. В частности, нанятые ими уфологи разбирались со знаменитыми кругами на полях и тайной их происхождения.

Правда, делалось все это тайно, дабы «не испортить репутацию» королевской семьи. Поэтому, когда Филиппу стало известно о мужчине по имени Янус, называющем себя инопланетянином, он отправил встретиться с ним своего конюшего Питера Хорсли.

«Этот конюший встречался в квартире в Челси с каким-то человеком или существом по имени Янус. Этот Янус сказал, что он инопланетянин и должен спасти нас, потому что мы фактически уничтожаем Землю. Он хотел лично поговорить с принцем Филиппом, обсудить с ним эти вопросы. Сейчас мы думаем, что Янус, возможно, не был инопланетянином, а мог быть просто русским шпионом», — рассказывает режиссер в своем фильме.

Встреча самого монарха с «инопланетянином» так и не состоялась, по какой именно причине, неизвестно. Однако на этом любовь британской королевской семьи к НЛО не угасла. В том же фильме Марк Кристофер Ли утверждает, что действующий король Великобритании Карл III, будучи еще принцем Чарльзом, «управлял инопланетным кораблем, созданным методом реверс-инжиниринга и работавшим на неизвестной форме энергии».

«Со мной связался человек из близкого окружения Чарльза, который утверждает, что Чарльз видел НЛО, поэтому я уверен, что он действительно верит, что в небе есть что-то, чего мы не можем объяснить», — заявил Ли.

Режиссер признался, что обратился в Букингемский дворец с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию, однако ответа так и не получил.

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