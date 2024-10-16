Восемь выстрелов: раскрыты детали убийства военнослужащего в автомобиле в Подмосковье

Фото, видео: Telegram/ГСУ СК России по Московской области/gsuskmosobl; 5-tv.ru

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Полиция объявила в розыск машину 2012 года выпуска. Предположительно, преступники скрылись именно на ней.

Неизвестные восемь раз выстрели в военнослужащего, который находился за рулем автомобиля, в Подмосковье. На месте происшествия работал корреспондент «Известий» Евгений Наприенко.

Около девяти часов утра в деревне Меленки Солнечногорского городского округа, расположенного в Подмосковье, полковник армейского спецназа, замначальника управления воинской части выехал из ворот своего участка и направился в сторону Пятницкого шоссе. Почти сразу же на него напали неизвестные. Злоумышленники расстреляли военного и скрылись. Мужчина умер на месте, не дождавшись помощи.

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации совместно с криминалистами провели осмотр места происшествия и обнаружили гильзы от пистолета девяти миллиметрового калибра. Оперативники продолжают собирать улики и опрашивать свидетелей. На данный момент ведутся мероприятия по поиску очевидцев и установления деталей случившегося.

Возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). Мотивы убийства пока не ясны.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что житель Екатеринбурга убил своего внука и сбежал.