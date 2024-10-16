«Я больше не могу»: растерзанная львами сотрудница зоопарка не выдерживала работы

Фото: OK.ru/леокадия перевалова/profile/567137603691

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Мыслями об истощении она делилась в своих социальных сетях.

Сотрудница крымского парка «Тайган» Леокадия Перевалова, которую насмерть растерзали три льва, жаловалась на сложности в работе. Соответствующие комментарии можно найти на страничке у нее в социальных сетях.

OK.ru/Леокадия Перевалова/profile/567137603691

«Я больше не могу, и сил больше нет», — писала Леокадия на своей странице в социальной сети «Одноклассники».

Так она ответила на комментарий к фотографии, в котором ее попросили вернуться к работе в зоопарке. Видимо, женщина на некоторое время прекращала работу в парке.

Ниже уже другие комментаторы призывали Перевалову вернуться в «Тайган». Люди писали, что она была одним из лучших сотрудников.

«Ляля, без Вас „Тайган“ не будет прежним. Очень жаль животных», — указала одна из пользователей соцсети.

О причинах, по которым Перевалова сперва покинула зоопарк, а затем вернулась в него, ничего не сообщается. По информации Следственного комитета, она работала в «Тайгане» на протяжение 17 лет. Эту информацию позже подтвердил и основатель зоопарка Олег Зубков. К слову, на фотографии, под которой разгорелись горячие обсуждения и призывы к Переваловой вернуться на работу, она позирует вместе с мартышкой и тем самым Олегом Зубковым.

Интересно, что Зубков сообщал о карьерном росте Переваловой от простой работницы до управляющей. При этом погибла женщина, когда зашла в клетку ко львам, чтобы накормить их.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о несоблюдении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть работника после смерти Леокадии Переваловой.