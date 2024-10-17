Развод только через психолога: в Госдуме рассматривают новый законопроект

Депутат Антропенко: перед разводом пары с детьми будут направлять к психологу

Фото: 5-tv.ru

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Изменения коснуться пар с несовершеннолетними детьми и тех, кто не пришел к единогласному решению о расставании.

При разводе супругов направят к психологу, такой законопроект стоит в очереди на рассмотрение в Госдуме. Подробнее об этом рассказал изданию URA.RU один из авторов инициативы, депутат Игорь Антропенко.

«По опросам ВЦИОМ, среди причин разводов 15% респондентов называют отсутствие взаимопонимания. Часто расходятся молодые люди, импульсивные, бывает, им даже не с кем посоветоваться. И здесь мы видим большой потенциал работы семейного психолога», — поясняет депутат.

По действующему законодательству, суд может направить пару к специалисту, если один из супругов не дает своего согласия. Однако, это остается на усмотрение должностного лица, рассматривающего дело.

Изменения коснуться лишь тех разводящихся, у которых есть несовершеннолетние дети и тех, кто не пришел к единогласному решению расторгнуть брак. В этих случаях судья будет обязан предложить семье посетить психолога. При этом данное направление все еще будет носить рекомендательный характер. И если один или оба супруга не пойдут на консультацию, пару все равно разведут через три месяца по стандартной процедуре, действующей и сейчас.

Даже если после нововведения удастся сохранить 5-10% семей — это уже будет победа, уверен Антропенко.

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