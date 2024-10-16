В Крыму три льва насмерть задрали сотрудницу парка «Тайган»

Фото: Telegram/Следком Крыма и Севастополя/sledcomcrimea; 5-tv.ru

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В 2021 директора парка уже судили, когда годовалому мальчику пришлось ампутировать палец из-за нападения льва.

В Крыму сотрудница парка львов «Тайган» погибла после нападения трех хищников. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

«Установлено, что сегодня днем сотрудница парка львов „Тайган“, которая проработала на территории почти 17 лет, зашла для уборки в клетку с тремя львами, не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате чего хищники напал на женщину, причинив ей смертельные травмы», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Расследованием произошедшего занимаются следователи. Из зоопарка изъята документация по соблюдению норм и техники безопасности, устанавливаются лица, которые должны были отвечать за сохранность жизни сотрудников.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о несоблюдении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть работника. Ход расследования дела находится на контроле ГСУ СК России.

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Свои соболезнования близким погибшей принес и основатель «Тайгана» Олег Зубков. Он заявил, что эта сотрудница была самой опытной во всем зоосаде. Когда-то она пришла туда ухаживать за животными, однако за 17 лет ей удалось дорасти до управляющей.

При этом стоит напомнить, что в отношении Зубкова уже возбуждали уголовное дело. 26 сентября 2021 года посетительница «Тайгана» подошла к вольеру со львами с годовалым сыном. Чтобы малыш получше рассмотрел тигров, женщина подняла его повыше. В этот момент с ветки спрыгнула большая хищная кошка, которая зацепила когтем руку ребенка, подтащила к себе и укусила за палец.

В зоопарке не оказалось медика, поэтому первую помощь ребенку удалось оказать только некоторое время спустя, когда его доставили в больницу. Там ребенку пришлось ампутировать палец.

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