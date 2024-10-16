Ученые в Петербурге тестируют препарат для лечения больных Альцгеймером

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Завершен доклинический этап разработки нового лекарства.

Российские ученые близки к созданию эффективного средства борьбы с болезнью Альцгеймера, от которой сейчас просто нет лекарства. Работа в Санкт-Петербургском политехническом университете идет давно, выверяется идеальная формула вещества, способного восстановить нейронные связи в головном мозге. И вот исследователи завершили доклинический этап разработки нового препарата. Корреспондент «Известий» Максим Облендер узнал, когда в обычных аптеках может появиться лекарство, которое улучшит качество жизни многих людей.

Диагноз «болезнь Альцгеймера» Зинаиде Суровиной поставили год назад. Странности в ее поведении первыми заметили родственники.

«Она вдруг потеряла ориентацию. Она перестала помнить вещи, которые раньше спокойно вспоминала и стала паниковать находиться одна», — рассказывает Евгений, сын Зинаиды Суровиной.

И состояние ее ухудшается, несмотря на поддерживающие препараты. Лекарства, полностью избавляющего от этого недуга, не существует. Но исследования, которые могут помочь в его создании, проводятся в Петербурге. Уже давно ученые выяснили — за нормальную работу нейронов мозга отвечает кальций. Главное — чтобы его получали нужные участки клеток.

То, что происходит с нейронами мозга, очень похоже на происходящее с осенним деревом, с которого опали листья и остались голые ветки. Благодаря таким «листикам» поддерживается связь между нейронами. Когда остаются голые ветки, связь теряется и память постепенно ухудшается.

Соединения, которые удалось синтезировать, бьют точно в цель. Причем, даже если от нейронов остались одни «веточки», вещество возвращает их к жизни и память восстанавливается.

«Ключевым фактором патологическим является сбой метаболизма кальция в нейронах и ранее была найдена перспективная мишень — белок в мембране нейронов, на которую, если воздействовать, мы ожидаем получить положительный эффект», — отмечает Дарья Мелентьева, сотрудник Лаборатории молекулярной нейродегенерации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Нужный химический состав компьютер выбирал из многих тысяч вариантов, сперва после отсева осталось 800, сейчас в тестах 14 соединений. Важно, чтобы они удерживались в плазме крови и не были токсичными для организма.

«Сначала идет инсилика, то есть на компьютере, потом инвитро, то есть в пробирках на клеточных культурах, далее срезы и — самый высший этап, который мы можем позволить себе в исследовательской лаборатории — это мыши. У нас мыши генномодифицированные, они уже несут пять мутаций, которые ведут к болезни Альцгеймера», — говорит Никита Зернов, инженер-исследователь Лаборатории молекулярной нейродегенерации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Только по примерным оценкам, от болезни Альцгеймера в России страдают более 1,5 миллиона пожилых людей. При этом больные и их родственники стали чаще обращаться к специалистам уже при первых тревожных симптомах.

Есть еще одна тенденция, и она врачей не радует.

«Пациенты в возрасте 20-25 лет, многие имеют сосудистые нарушения. Да, молодеет заболевание, потому что большое количество перегрузок и стрессов. Из-за этого. Три основных фактора, которые есть — это образ жизни, это питание, это сон и это отсутствие стресса», — говорит врач невролог Виктор Шахнович, доктор медицинских наук.

Забота о своем здоровье и регулярная тренировка собственных интеллектуальных способностей пока остаются главными факторами, которые могут уберечь от развития болезни Альцгеймера.

Опыты, которые проводятся сейчас в Санкт-Петербургском политехническом университете, дают надежду на то, что в итоге появится более радикальное решение. Но до поступления конкретного препарата в аптеки могут пройти десятилетия. Сначала — множество этапов испытаний, поиск инвесторов, создание производственных мощностей… В одном можно не сомневаться — тех, кто будет ждать этот препарат, немало.