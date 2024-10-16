Западные эксперты называют тезисы «плана победы» Зеленского невыполнимыми

Фото, видео: www.globallookpress.com/Vannicelli/Grillotti; 5-tv.ru

Сегодня он был представлен в Раде.

Зеленский сегодня представлял в Раде свой широко разрекламированный «план победы». Оказалось, что он состоит из пяти пунктов, как минимум три из которых заведомо невыполнимы. Например, Зеленский требует немедленного принятия Украины в НАТО, разрешить бить западным оружием вглубь России, а еще с помощью западных союзников сбивать наши ракеты и самолеты.

Сразу после выступления к журналистам с красной папкой вышел глава Верховной рады Стефанчук и показал на камеру абсолютно чистые листы с планом перемоги, аргументировав такое их содержимое большой секретностью. В соцсетях все это тут же превратилось в мем. В красную папку пользователи прифотошопили все, что по их мнению может помочь Киеву спастись. Есть ли вообще на это шансы — разбирался корреспондент «Известий» Павел Матвеев…

Господин Зеленский так долго и упорно анонсировал свой план победы, что можно бы даже поверить, вдруг там и правда что-то интересное, но нет.

«Уже столько недель ведется речь о некоем эфемерном „мирном плане“. Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал мирным планом, вот по всей видимости это так. Какого-то иного там плана нет. Там может быть иной план, который может быть действительно мирным — это осознание киевским режимом бесперспективности той политики, которую они проводят», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Первый пункт плана Зеленского — немедленное принятие Украины в НАТО. Еще Киеву нужно добро на обстрелы территории России дальнобойным оружием, еще много что, но смысл-то? Вот даже извечный и известный критик Кремля пишет:

«Вступление в НАТО ничего не даст, разрешение наносить глубокие удары по России западным оружием ничего не даст, совместная оборона от российских самолетов ничего не даст. А освобождение страны даже не упоминается. Нет слов», — написал журналист Джулиан Репке в своем аккаунте в соцсети X.

В любой ситуации, не только геополитической, но даже бытовой, неплохо следовать здравому смыслу. И может, он есть, но покажите, где он. В плане Зеленского пять пунктов и три неких тайных предложения для западных союзников. А почему не говорится, каких? К чему тайны, когда вы мирный план озвучиваете? Что коллеги в Киеве говорят, даже те, кого в симпатиях к России заподозрить сложно?

«Просто пустые слова. Да, это наши желания. От них нельзя отказываться. Но ведь в реальности мы имеем совсем другое. Это нельзя игнорировать. А план этот очень от реальности оторван. И ключевое. Мы почти все спихнули на партнеров. А какие требования мы предъявляем к себе?» — написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Показательна реакция украинцев в соцсетях. Куда ни зайди — везде одно и то же: число тех, кто считает план невыполнимым, в четыре раза больше числа сторонников, иногда в пять. На Западе тоже, говоря по-простому, чешут репу.

«Чтобы это стало возможным, мы обсуждаем различные формы помощи. Но нам нужно в долгосрочной перспективе дать четкий сигнал, на который может положиться Украина и который не может пропустить мимо ушей президент России», — сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

В общем и целом, Зеленскому не позавидуешь. Он своей перемогой загнал и страну, и себя в такое состояние, что все от него устали. В том числе и Запад, который кормит Киев оружием и обещаниями. На днях Зеленский опять поедет в Европу — объяснять, что хотел сказать своим коварным мирным планом. Пока это чистый лист, буквально. Поймут ли, что к чему, хотя бы хотя на Западе — загадка.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.