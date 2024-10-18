Не снимать без разрешения: почему не срастаются сломанные кости

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Слабый иммунитет и диабет влияют на способность восстановиться после травмы.

При переломе кости могут не срастаться из-за того, что пострадавший рано снял гипс. О том, почему еще могут возникнуть проблемы с восстановлением после подобных травм, и что с этим делать, рассказал изданию Газета.ру врач-травматолог-ортопед Алишер Зохиров.

«Каждый перелом требует особенного режима ношения гипса или ортеза. И этот режим нельзя нарушать: если снять гипс раньше времени, то кость может не срастись. То же самое может произойти, если иммобилизация (т.е. обездвиживание) была недостаточно жесткой», — пояснил Зохиров.

Врач отметил, что в зависимости от того, какая именно кость была сломана, зависит и время ее лечения. Какие-то части скелета заживают несколько недель, другие несколько месяцев. Но, сколько бы не нужно было носить гипс, халатно относиться к данному типу повреждений не стоит. Перелом может срастись неправильно или не срастись совсем.

Однако, и при должном, бережном отношении, и при правильном лечении бывают случаи, когда кость не поддается восстановлению. Ее поврежденные концы даже при соприкосновении друг с другом не срастаются, образуя, так называемый, «ложный сустав».

По словам травматолога, в зоне риска люди, у которых есть эндокринные заболевания, например, сахарный диабет или недуги снижающие общий иммунитет. В таких случаях и первичное оперативное вмешательство не всегда помогает. Качество этого самого оперативного вмешательства тоже влияет на восстановление целостности кости.

Для определения того, сросся перелом или нет нужна контрольная рентгенограмма. В случаях, когда поврежденные кости не удалось вернуть в норму, проводиться открытая операция.

«Ее цель в том, чтобы убрать эту фиброзную ткань, „освежить“ концы кости, одновременно выполняется костная пластика — аутопластика (используется собственный костный материал пациента), также могут быть использованы синтетические материалы — все это с обязательной внутренней фиксацией специальными приспособлениями (гипс уже не применяется)», — рассказывает ортопед.

Также Зохиров обратил внимание на то, что восстановительный процесс после подобной процедуры намного дольше и сложнее, чем мог бы быть при первой попытке срастить кость. Поэтому к любому перелому следует относиться серьезно, выполнять указания врачей и снимать гипс, только после разрешения медиков.

Ранее 5tv.ru писал о том, чем опасна шишка на ступне.