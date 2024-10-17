«Он не потел»: Лавров опроверг новости о страданиях Бориса Джонсона в Москве

Лавров: Борис Джонсон не потел перед камином в особняке МИД в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Глава МИД напомнил, что британский политик славится своими экстравагантными действиями.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вспомнил визит бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Москву. Своими воспоминаниями он поделился в беседе с aif.ru.

Недавно Джонсон выпустил свои мемуары и вспомнил особняк МИД на Спиридоновке, в котором его якобы заставили сидеть перед пылающим камином и потеть.

«Прекрасно это помню. Он не потел. Я сидел в двух метрах от него через стол. У него не было капель пота на лице, о которых он пишет», — подчеркнул дипломат.

Лавров также отметил, что Джонсон приезжал в Москву зимой, а в это время года в особняке, разумеется, работает камин. Причем всем остальным гостям, которые сидели в том же самом кресле, что и британский премьер, нравилась эта уютная атмосфера.

«Борис славится экстравагантными действиями. А западные мемуаристы в целом славятся передергиванием фактов», — заключил Сергей Лавров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в туалете Бориса Джонсона нашли прослушку после визита премьера Израиля.