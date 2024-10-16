В России готовность многоквартирных домов к зиме составляет 98,9%

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Отопление уже запущено в 43 регионах.

В России уровень готовности многоквартирных домов к зиме составляет 98,9%. Об этом Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства доложил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

«Отопительный период начат на территории 1686 муниципальных районов в 72 регионах. Тепло запущено во всех муниципалитетах 43 регионов», — отметил он.

Файзуллин добавил, что на случай экстренных ситуаций сформирован план реагирования и обеспечения противоаварийных тренировок. В некоторых регионах они еще продолжаются, например, в Вологодской и Херсонской областях, а также Луганской народной республике.

Также министр подчеркнул, что на особом контроле находится подготовка к зиме в приграничных районах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что европейцы утепляют свои дома подручными материалами.