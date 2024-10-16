Вид детокса? Потребители сахарозаменителя столкнулись с неожиданной побочкой

Фото: 5-tv.ru

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Люди жалуются на слабящее действие зефира на мальтите.

В сети распространилась информация о новом побочном эффекте, с которым столкнулись потребители зефира на сахарозаменителе мальтит. Люди сообщают, что начали мучиться от диареи. О том, как такое возможно, в беседе с aif.ru рассказала д. м. н., доцент, профессор кафедры медицины катастроф Института профилактической медицины Пироговского Университета Марина Костюченко.

Сперва эксперт отметила, что сахарозаменители действительно часто используются в пищевой промышленности, поскольку они очень помогают людям с диабетом, которые не могут употреблять натуральный сахар.

К примеру, мальтит, который является одним из видов сахарозаменителей, в организме подвергается медленному расщеплению в толстой кишке на глюкозу и сорбитол, а затем около 15% выводится в неизмененном виде. Злоупотребление этим веществом может привести к негативным последствиям.

«Наиболее частыми физиологическими последствиями являются вздутие живота и ослабление стула. При чрезмерном употреблении сахарозаменителей, в том числе мальтита, может развиться диарея, проходящая после исключения вещества из рациона», — подчеркнула Костюченко.

Эксперт отметила, что ВОЗ не рекомендует употреблять продукты с содержанием мальтита в объеме свыше 90 грамм. При этом рекомендованная суточная норма — 1 грамм мальтита на один килограмм массы тела.

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