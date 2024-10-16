«Квартира была затоплена»: страдавший деменцией актер Пархоменко умер в реанимации

Фото: Кадр из фильма "Выкидыш", 1991 г.

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Он мог запомниться зрителям по главной роли в фильме «Выкидыш», однако большую часть жизни служил театральной сцене.

Актер и театральный деятель Николай Пархоменко ушел из жизни 15 октября. Об этом его друг Алексей Шилободин сообщил в беседе с «Челнинские Известия».

«Чуть больше месяца назад, 11 сентября, Николай Федорович попал в больницу. Мы с товарищами пришли к нему домой, чтобы проведать: квартира была затоплена, он ходил по воде босой, пытался как-то высушить вещи на балконе. У него был жар. Мы тут же вызвали скорую, его срочно госпитализировали», — рассказал Шилободин.

Последние годы своей жизни 80-летний актер страдал деменцией, а в сентябре у него диагностировали двустороннее воспаление легких. Артист три дня провел в реанимации, после чего его перевели в обычную палату.

По словам Шилободина, на протяжении месяца за ним ухаживали друзья и близкие, а 15 сентября медики сообщили, что Пархоменко скончался.

Зрителям Николай мог запомниться по главной роли в фильме «Выкидыш», однако у него и есть и много известных театральных работ, в которых он выступил в качестве режиссера. Перебравшись в Набережные Челны, он открыл там театр-студию «Ника».

Премьера первого спектакля Пархоменко, который артист поставил по повести «А зори здесь тихие», состоялась 9 мая 1975 года.

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