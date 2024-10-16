Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Привыкший к теплу мужчина не может осознать, что осенью на улицах лежит снег.

Избраннику певицы Ани Лорак не по душе снежный октябрь. Об этом сообщает издание 7Дней.ru со ссылкой на видео, записанное самим женихом звезды.

Исаак Виджраку — испанец по происхождению, поэтому осенняя погода в Москве не вызывает у него теплых чувств. В ролике иностранец в ушанке гуляет по улице и показывает снег, покрывающий землю.

«Почему? Я испанец, сейчас октябрь! Октябрь! Посмотрите на это! Нет! Почему?», — возмущается вторая половинка исполнительницы.

Виджраку приехал в Россию с Ибицы, где и познакомился с Лорак. Ани уезжала в Испанию на отдых. По словам звезды, она тогда находилась в непростом эмоциональном состоянии, а Исаак оказал знаменитости большую поддержку. Вернулась из отпуска певица уже вместе с новым возлюбленным.

В отношениях пара состоит год. Не так давно, на день рождение Лорак испанец сделал ей предложение руки и сердца. Каролина — настоящее имя Ани — ответила согласием.

Это будет второй официальный брак для исполнительницы. От первого мужа Мурата Налчаджиогл у артистки есть дочь София.

Ранее 5-tv.ru писал подробнее о том, как Исаак делал предложение Ани.