Фото, видео: ТАСС/ANDREAS GORA/POOL; 5-tv.ru

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Украинский лидер представил его в Верховной раде.

«План победы», представленный 16 октября в Раде президентом* Незалежной Владимиром Зеленским, является набором бессвязных лозунгов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Это, конечно, никакой не план, это набор бессвязных лозунгов, это кровавая пена на губах убийцы неонациста», — сказала дипломат.

План содержит пять пунктов. Один из них — приглашение Украины в НАТО, что, как заявил Зеленский, должно стать свидетельством решимости и покажет, как партнеры видят Киев в архитектуре безопасности.

«Партнеры киевского режима уже продемонстрировали, как видят Украину в архитектуре безопасности: в гробу они видят Украину и украинских граждан также в могиле», — добавила Захарова.

«План победы» Украины

В среду, 16 октября, Владимир Зеленский впервые публично представил «план победы» Незалежной в конфликте с Россией. Суть стратегии он изложил, выступая в Верховной раде. По словам Зеленского, данный план не предусматривает уступку территорий или заморозку конфликта. В случае его принятия конфликт можно завершить, считает Зеленский, не позднее 2025 года.

«План победы» можно реализовать. Он зависит от партнеров. Подчеркиваю: от партнеров. Не от России. Россия не хочет честного мира», — сказал глава киевского режима.

Состоит план из пяти пунктов:

вступление Украины в НАТО;

продолжение операции ВСУ в России и снятие ограничений по ударам вглубь страны;

размещение на Украине комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания;

развитие стратегически-экономического потенциала страны;

использование опыта ВСУ для укрепления обороны НАТО и Европы.

Еще план имеет три секретных приложения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что содержится в «плане победы» Зеленского, а также как отреагировали не него в мире.