«Распространенная проблема»: какую обувь нужно носить, чтобы избежать врастания ногтя?

Фото, видео: Личный архив Ярослава Козлова; 5-tv.ru

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Ортопед назвал несколько простых правил, которые сохранят здоровье ног.

Чтобы избежать появления онихокриптоза (вросшего ногтя), не стоит никогда выбирать обувь с жесткой подошвой. Об этом и многом другом рассказал ортопед Ярослав Козлов в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, неправильно подобранная обувь сама по себе может стать прямой причиной возникновения вросшего ногтя. Это, в свою очередь, вызывает боль, воспаление и иногда инфекцию.

«Это распространенная проблема среди всех возрастных категорий пациентов», — говорит ортопед.

При этом неправильно подобранная обувь может усугубить другие причины возникновения вросшего ногтя. Например, если человек уже страдает от врожденной деформации ногтей, получил травму ногтя, либо когда края ногтя закруглены или обрезаны слишком коротко.

Чтобы правильно подобрать нужную обувь, эксперт советует обратить внимание на полноту и размер обуви. Так, обувь меньшего размера или недостаточной полноты приводит к излишнему давлению на стопу и пальцы.

С другой стороны, обувь большего размера или избыточной полноты приводит к нарушению распределения нагрузки на стопу и пальцы.

Врач также советует избегать модели обуви с узкими или острыми носами, потому что это прямое давление на пальцы и ногтевые пластины.

Помимо этого, натуральные материалы обуви (кожа или текстиль) обеспечивают вентиляцию, снижая вероятность образования влаги внутри, что обычно способствует развитию грибка или других инфекций стопы.

Козлов также отметил важность гибкости и амортизации подошвы.

«Жесткие подошвы могут привести к дополнительному давлению на стопу и пальцы ног, в то время как слишком мягкая обувь приводит к неправильной нагрузке на стопу и пальцы», — объясняет специалист.

Высота каблука также может повлиять на передний отдел стопы. По словам ортопеда, оптимальная высота каблука находится в пределах от одного до четырех сантиметров.

«Слишком высокий каблук приводит к перенапряжению переднего отдела стопы. С другой стороны, плоская подошва негативно влияет на весь опорно-двигательный аппарат человека, в том числе и на осанку», — поясняет он.

Самый главный и, казалось бы, очевидный совет, которым многие пренебрегают — это отказаться от обуви, вызывающей дискомфорт. Если вы примерили обувь, но что-то вас смущает, то откажитесь от покупки.

«Если у вас уже есть вросший ноготь, то важно обратиться к ортопеду или подологу для получения профессиональной помощи», — подытоживает эксперт.

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