«Дополнительные обязанности»: переезд в другой регион РФ грозит штрафом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Без смены прописки или получения временной регистрации по новому месту жительства гражданин не сможет обратиться за оказанием бесплатного оказания медицинской помощи.

Переезд гражданина России из одного региона в другой должен быть обязательно оформлен документально. Об этом изданию Газета.ру рассказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

В каждом субъекте РФ действуют свои льготы и выплаты. Очень важно сменить регистрацию при переезде, иначе сумма будет приходить неверной. Также из-за этого упущения можно получить отказ в прикреплении к поликлинике или подачи документов в учебное заведение по новому месту жительства.

Также эксперт отметил, что жизнь без регистрации может повлечь за собой получение административного штрафа на гражданина. Сумма везде разная, но приятного, так ли иначе, мало. Например, для Москвы и Санкт-Петербугра установлен размер взыскания от трех до пяти тысяч рублей.

«При этом для пенсионеров смена места регистрации может влечь дополнительные обязанности. Так, если пенсионер получал повышенную пенсию в регионе, где он ранее проживал (например „северную“ пенсию), он обязан будет уведомить пенсионный орган о смене места регистрации и встать на учет в новом регионе проживания», — рассказал специалист.

Также после переезда важно сменить полис обязательного медицинского страхования, иначе получение услуг по нему будет невозможным и придется обращаться в платные клиники.

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